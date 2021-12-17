Роман Ряховский стал лучшим легкоатлетом Тульской области в 2021 году

В течение всего сезона Роман успешно выступал в различных стартах.

Президиум Тульской областной федерации легкой атлетики определил лучшего легкоатлета Тульской области 2021 года. Им стал копьеметатель из Советска Роман Ряховский.

В течение всего сезона Роман успешно выступал в различных стартах. Добыл три победы в престижных всероссийских соревнованиях и выполнил норматив мастера спорта.

В первенстве России среди юниоров в Уфе Роман завоевал серебряную медаль и вошел в сборную команду страны. В финале всероссийской Спартакиады молодежи в Чебоксарах спортсмен опередил всех конкурентов и принес Тульской области золотую награду.

Как сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики, в молодежном чемпионате Европы спортсмен из Советска вышел в финальную стадию соревнований, где показал седьмой результат. Для дебюта на международной арене это является успехом.

Тренируют спортсмена Константин Ряховский и Андрей Горячих.