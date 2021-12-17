новости
новости
Регистрация
Роман Ряховский стал лучшим легкоатлетом Тульской области в 2021 году

Роман Ряховский стал лучшим легкоатлетом Тульской области в 2021 году

В течение всего сезона Роман успешно выступал в различных стартах.

Президиум Тульской областной федерации легкой атлетики определил лучшего легкоатлета Тульской области 2021 года. Им стал копьеметатель из Советска Роман Ряховский.

В течение всего сезона Роман успешно выступал в различных стартах. Добыл три победы в престижных всероссийских соревнованиях и выполнил норматив мастера спорта.

В первенстве России среди юниоров в Уфе Роман завоевал серебряную медаль и вошел в сборную команду страны. В финале всероссийской Спартакиады молодежи в Чебоксарах спортсмен опередил всех конкурентов и принес Тульской области золотую награду.

Как сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики, в молодежном чемпионате Европы спортсмен из Советска вышел в финальную стадию соревнований, где показал седьмой результат. Для дебюта на международной арене это является успехом.

Тренируют спортсмена Константин Ряховский и Андрей Горячих.

Кристина Вернигорина
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:00 +1
Другие статьи по темам
Люди
Роман Ряховский
Место
Тула
Прочее
легкая атлетикалучший легкоатлет года

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за аварии в Туле в 12 многоквартирных домах отключили холодную воду
Из-за аварии в Туле в 12 многоквартирных домах отключили холодную воду
Погода в Туле 18 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
Погода в Туле 18 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.