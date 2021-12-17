За нарушения сроков поставки оборудования в тульский онкодиспансер поставщик оштрафован на 1,3 млн рублей
Проверку инициировала прокуратура.
Прокуратура Пролетарского района Тулы провела проверку исполнения контрактов, заключенных в рамках исполнения нацпроекта «Здравоохранение».
Установлено, что ООО «Медикэр» поставило гамма-детектор стоимостью 1,8 млн рублей в Тульский областной онкологический диспансер не до 30 ноября 2020 года, как предусмотрено контрактом, а 19 июля 2021 года.
- По постановлению прокурора района мировой судья привлек ООО «Медикэр» к административной ответственности, предусмотренной ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ*, — сообщает пресс-служба прокуратура Тульской области.
Сумма штрафа составила 1,3 млн рублей.
Ведомство уточняет, что апелляционная жалоба представителя коммерческой организации возвращена без рассмотрения, постановление вступило в законную силу.
Вопрос взыскания штрафа находится на контроле в прокуратуре района.