За нарушения сроков поставки оборудования в тульский онкодиспансер поставщик оштрафован на 1,3 млн рублей

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Прокуратура Пролетарского района Тулы провела проверку исполнения контрактов, заключенных в рамках исполнения нацпроекта «Здравоохранение».

Установлено, что ООО «Медикэр» поставило гамма-детектор стоимостью 1,8 млн рублей в Тульский областной онкологический диспансер не до 30 ноября 2020 года, как предусмотрено контрактом, а 19 июля 2021 года.

- По постановлению прокурора района мировой судья привлек ООО «Медикэр» к административной ответственности, предусмотренной ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ*, — сообщает пресс-служба прокуратура Тульской области.

Сумма штрафа составила 1,3 млн рублей.

Ведомство уточняет, что апелляционная жалоба представителя коммерческой организации возвращена без рассмотрения, постановление вступило в законную силу.

Вопрос взыскания штрафа находится на контроле в прокуратуре района.

*Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.