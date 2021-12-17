К зданию в центре Тулы из-за стоявшей в окне 7-го этажа женщины приехали полиция, МЧС и медики
Причина неадекватного поведения тулячки выясняется.
Днем 17 декабря в доме № 46 по пр. Ленина в Туле, в котором находится Тульская федерация профсоюзов,
По словам очевидцев, на протяжении примерно 10−15 минут виновница переполоха то выполняла, то игнорировала просьбы окружающих перестать подвергать себя опасности, спускаясь и поднимаясь обратно в окно несколько раз.
Через некоторое время к месту происшествия подъехали сотрудники МЧС, полиции и скорая, а затем женщина наконец-то вернулась внутрь здания. После беседы с ней медики приняли решение доставить ее для осмотра в психиатрическую больницу. По информации Myslo, женщине 71 год.