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К зданию в центре Тулы из-за стоявшей в окне 7-го этажа женщины приехали полиция, МЧС и медики

К зданию в центре Тулы из-за стоявшей в окне 7-го этажа женщины приехали полиция, МЧС и медики

Причина неадекватного поведения тулячки выясняется.

Днем 17 декабря в доме № 46 по пр. Ленина в Туле, в котором находится Тульская федерация профсоюзов, произошло ЧП. Одна из женщин начала неадекватно себя вести, а затем открыла окно на седьмом этаже и встала на подоконник.

По словам очевидцев, на протяжении примерно 10−15 минут виновница переполоха то выполняла, то игнорировала просьбы окружающих перестать подвергать себя опасности, спускаясь и поднимаясь обратно в окно несколько раз.

Через некоторое время к месту происшествия подъехали сотрудники МЧС, полиции и скорая, а затем женщина наконец-то вернулась внутрь здания. После беседы с ней медики приняли решение доставить ее для осмотра в психиатрическую больницу. По информации Myslo, женщине 71 год.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:40 +3
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