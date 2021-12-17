На месте происшествия работают три пожарных расчета.

Днем 17 декабря на ул. Панфиловцев в Туле загорелся частный дом. По словам очевидцев, дым заметили примерно в 14.20.

Как передает с места происшествия корреспондент Myslo, к моменту приезда сотрудников МЧС с чердака дома шел дым. На ликвидацию открытого горения у пожарных ушло около 10−15 минут.

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.