На ул. Панфиловцев в Туле загорелся частный дом
На месте происшествия работают три пожарных расчета.
Днем 17 декабря на ул. Панфиловцев в Туле загорелся частный дом. По словам очевидцев, дым заметили примерно в 14.20.
Как передает с места происшествия корреспондент Myslo, к моменту приезда сотрудников МЧС с чердака дома шел дым. На ликвидацию открытого горения у пожарных ушло около 10−15 минут.
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.
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