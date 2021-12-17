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На ул. Панфиловцев в Туле загорелся частный дом

На ул. Панфиловцев в Туле загорелся частный дом

На месте происшествия работают три пожарных расчета.

Днем 17 декабря на ул. Панфиловцев в Туле загорелся частный дом. По словам очевидцев, дым заметили примерно в 14.20.

Как передает с места происшествия корреспондент Myslo, к моменту приезда сотрудников МЧС с чердака дома шел дым. На ликвидацию открытого горения у пожарных ушло около 10−15 минут.

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.

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На ул. Панфиловцев Туле загорелся частный дом, Фото: 1
На ул. Панфиловцев Туле загорелся частный дом, Фото: 2
На ул. Панфиловцев Туле загорелся частный дом, Фото: 3
На ул. Панфиловцев Туле загорелся частный дом, Фото: 4
На ул. Панфиловцев Туле загорелся частный дом, Фото: 5
На ул. Панфиловцев Туле загорелся частный дом, Фото: 6
На ул. Панфиловцев Туле загорелся частный дом, Фото: 7
На ул. Панфиловцев Туле загорелся частный дом, Фото: 8
На ул. Панфиловцев Туле загорелся частный дом, Фото: 9
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Юлия Королева
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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Юлия Королева
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