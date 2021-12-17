Наркотики в тульском гараже: найденный вес увеличился до 84 кг

В ночь с 13 на 14 декабря в Центральном округе Тулы задержали 47-летнего местного жителя. Безработный мужчина обвиняется в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

Напомним, в гараже злоумышленника нашли крупную партию мефедрона. Изначально фигурировала цифра в 13 кг 944 гр. Но после того, как были обследованы все найденные свёртки, вес изъятой партии увеличился до 84 кг.

В настоящее время мужчина арестован, ему предъявлено обвинение.