В Суворове нерадивая мать за неуплату алиментов отправилась на обязательные работы

В отношении неё приставами был составлен административный протокол.

По решению суда 39-летняя жительница Суворовского района обязана платить алименты на содержание девятилетней дочери. Однако женщина не спешила выполнять свои обязательства и долго время не устраивалась на работу.

Судебный пристав-исполнитель составил на неё протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Если после этого нерадивая мать не выплатит накопившийся долг, ей грозит уголовная ответственность.