новости
новости
Регистрация
В Суворове нерадивая мать за неуплату алиментов отправилась на обязательные работы

В Суворове нерадивая мать за неуплату алиментов отправилась на обязательные работы

В отношении неё приставами был составлен административный протокол.

По решению суда 39-летняя жительница Суворовского района обязана платить алименты на содержание девятилетней дочери. Однако женщина не спешила выполнять свои обязательства и долго время не устраивалась на работу.

Судебный пристав-исполнитель составил на неё протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Если после этого нерадивая мать не выплатит накопившийся долг, ей грозит уголовная ответственность.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
вчера, в 22:38 +2
Другие статьи по темам
Событие
судУФССП России по Тульской областисудебные приставынеуплата алиментовобязательные работы
Место
Тульская областьСуворовский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат свет 17 декабря
Где в Туле отключат свет 17 декабря
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.