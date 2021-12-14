У 43% туляков отсутствуют какие-либо сбережения

Так или иначе контролируют свои доходы и расходы 65% жителей Тулы: 51% ведут примерный учет личных финансов, а 14% — строгий, сообщает портал SuperJob.

Совсем без финансового учета обходятся 35% опрошенных. Чем больше зарабатывают респонденты, тем больше среди них тех, кто привык подсчитывать свои доходы и расходы: среди респондентов с доходом

менее 50 000 рублей в месяц их в общей сложности 60%, а среди тех, кто получает свыше 80 000 рублей в месяц, — уже 71%.

Примерный учет финансов особенно характерен для женщин

(54%), а строгий — для мужчин (13%). Свои будущие доходы и расходы обычно планируют 2 из 3 респондентов: на срок менее полугода — 44%, на полгода-год — 13%, на более длительный период — 10%. Каждый третий (33%) не строит никаких финансовых планов.

Срок планирования менее полугода чаще бывает у женщин (48% против 34% среди мужчин), а мужчины же чаще предпочитают планировать на год и более (17% и 11% соответственно). Но больше всего сторонников долгосрочного планирования — среди жителей Тулы с доходом от 80 000 рублей в месяц (19%).

Тех, кто совсем не планирует свои доходы и расходы, больше среди опрошенных старше 45 лет (37%).

У 43% опрошенных полностью отсутствуют какие-либо сбережения. В случае потери дохода 14% опрошенных могли бы прожить за счет своих накоплений менее месяца, 17% — от 1 до 2 месяцев. От 3 месяцев до полугода могли бы продержаться на сбережениях 9%, от полугода до года — 7%. Еще у 6% опрошенных накоплений хватило бы на год.