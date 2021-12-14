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На Госуслугах запустят суперсервис «Рождение ребенка»

На Госуслугах запустят суперсервис «Рождение ребенка»

Первой услугой станет предоставление электронного свидетельства о рождении.

С 1 марта 2022 года на сайте госуслуг запустят суперсервис «Рождение ребенка». Планируется, что первым этапом станет предоставление электронного свидетельства о рождении. Документ с усиленной электронной подписью будет автоматически подгружаться в личный кабинет матери на Госуслугах.

Эту работу проводит министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области при поддержке Минздрава и Минцифры РФ в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

— У нас появляется всё больше документов в электронном виде, например, свидетельства на недвижимое имущество, электронные визы и трудовые книжки. На очереди — свидетельство о рождении. Те, кто хочет пользоваться бумажными носителями, смогут получить документы в привычном виде, — отметил министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков.

 

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