На Госуслугах запустят суперсервис «Рождение ребенка»

С 1 марта 2022 года на сайте госуслуг запустят суперсервис «Рождение ребенка». Планируется, что первым этапом станет предоставление электронного свидетельства о рождении. Документ с усиленной электронной подписью будет автоматически подгружаться в личный кабинет матери на Госуслугах.

Эту работу проводит министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области при поддержке Минздрава и Минцифры РФ в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

— У нас появляется всё больше документов в электронном виде, например, свидетельства на недвижимое имущество, электронные визы и трудовые книжки. На очереди — свидетельство о рождении. Те, кто хочет пользоваться бумажными носителями, смогут получить документы в привычном виде, — отметил министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков.