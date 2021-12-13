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«Туристический сувенир»: тульский экзотариум стал лауреатом премии в области туризма

«Туристический сувенир»: тульский экзотариум стал лауреатом премии в области туризма

12 декабря в Саранске прошел финал VII Всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

На этот раз сотрудники зоопарка везут домой диплом в номинации «Сувенир туристического маршрута».
 
Члены жюри по достоинству оценили представленные сувениры из змеиной линьки, которые любой желающий может приобрести в сувенирной лавке экзотариума.
 
В этом году на соискание премии было заявлено 2099 сувенирных изделий из 66 регионов России.
 
 
Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится на территории всех федеральных округов РФ поэтапно в течение каждого календарного года.
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