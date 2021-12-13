«Туристический сувенир»: тульский экзотариум стал лауреатом премии в области туризма

На этот раз сотрудники зоопарка везут домой диплом в номинации «Сувенир туристического маршрута».

Члены жюри по достоинству оценили представленные сувениры из змеиной линьки, которые любой желающий может приобрести в сувенирной лавке экзотариума.

В этом году на соискание премии было заявлено 2099 сувенирных изделий из 66 регионов России.

Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится на территории всех федеральных округов РФ поэтапно в течение каждого календарного года.