Депутаты Тульской облдумы поддержали федеральные поправки в законодательство о QR-кодах в общественных местах
Свой положительный отзыв они направят в Госдуму.
Напомним, соответствующие предложения правительство РФ направило в Госдуму 12 ноября. Уточняется, что предлагаемые решения — «экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом».
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением:
- либо QR-кода о прививке;
- либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом;
- либо медицинского отвода от вакцинации.
До 1 февраля 2022 г. при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест.
После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.
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