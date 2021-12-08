Депутаты Тульской облдумы поддержали федеральные поправки в законодательство о QR-кодах в общественных местах

Напомним, соответствующие предложения правительство РФ направило в Госдуму 12 ноября. Уточняется, что предлагаемые решения — «экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом».

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением:

либо QR-кода о прививке;

либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом;

либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля 2022 г. при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест.

После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.