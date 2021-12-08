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Депутаты Тульской облдумы поддержали федеральные поправки в законодательство о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Тульской облдумы поддержали федеральные поправки в законодательство о QR-кодах в общественных местах

Свой положительный отзыв они направят в Госдуму.

Депутаты Тульской областной Думы поддержали федеральные поправки в законодательство о QR-кодах в общественных местах. Это обсудили на расширенном заседании комитета по социальной политике.
 

Напомним, соответствующие предложения правительство РФ направило в Госдуму 12 ноября. Уточняется, что предлагаемые решения — «экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом».

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением:

  • либо QR-кода о прививке;
  • либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом;
  • либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля 2022 г. при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест.

После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

Подробнее о заседании комитета по соцполитике читайте позже на Myslo.

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:28 −14
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