Угнанную в Туле иномарку нашли в Орловской области

Фото: соцсети

Недавно в отдел полиции «Центральный» обратилась тулячка. Женщина заявила, что от ее дома угнали автомобиль Toyota RAV4. На территории области сразу же ввели план «Перехват», а ориентировку на машину передали в соседние регионы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили маршрут автомобиля и обнаружили его в Орле. После этого оперативники установили личность и местонахождение предполагаемого похитителя, а затем, вместе со своими коллегами из Калуги, задержали его. В этот момент мужчина ехал на Lada Granta c поддельными номерами.

«40-летний нигде не работающий и ранее судимый за кражи транспортных средств житель Брянска был задержан. По предварительной информации, совершая в Туле кражу иномарки, злоумышленник проник в салон автомобиля путем разбития бокового окна. Воспользовавшись специальным электронным устройством для запуска двигателя, мужчина направился в заранее установленное место в соседнем регионе для дальнейшей реализации транспортного средства», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сейчас в ОП «Центральный» возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Оперативники выясняют причастность задержанного к ранее совершенным подобным преступлениям.