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Угнанную в Туле иномарку нашли в Орловской области
Фото: соцсети

Угнанную в Туле иномарку нашли в Орловской области

Подозреваемый — ранее неоднократно судимый за кражи автомобилей житель Брянщины. Задержали его в Калужской области.

Недавно в отдел полиции «Центральный» обратилась тулячка. Женщина заявила, что от ее дома угнали автомобиль Toyota RAV4. На территории области сразу же ввели план «Перехват», а ориентировку на машину передали в соседние регионы.
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили маршрут автомобиля и обнаружили его в Орле. После этого оперативники установили личность и местонахождение предполагаемого похитителя, а затем, вместе со своими коллегами из Калуги, задержали его. В этот момент мужчина ехал на Lada Granta c поддельными номерами.
 
«40-летний нигде не работающий и ранее судимый за кражи транспортных средств житель Брянска был задержан. По предварительной информации, совершая в Туле кражу иномарки, злоумышленник проник в салон автомобиля путем разбития бокового окна. Воспользовавшись специальным электронным устройством для запуска двигателя, мужчина направился в заранее установленное место в соседнем регионе для дальнейшей реализации транспортного средства», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Сейчас в ОП «Центральный» возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Оперативники выясняют причастность задержанного к ранее совершенным подобным преступлениям.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:55 +1
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