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Тереза и Спартак: названы редкие имена новорожденных в ноябре

Тереза и Спартак: названы редкие имена новорожденных в ноябре

За месяц в нашем регионе родился 821 ребенок.

В ноябре 2021 года в Тульской области зарегистрировано рождение 386 девочек и 435 мальчиков. Об этом сообщает региональный комитет по делам ЗАГС.

Популярные имена месяца: Алиса, Виктория, Злата, Александр, Владислав, Иван, Кирилл.

Редкие имена: Тереза, Роза, Оливия, Лука, Спартак, Адам.

 

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:10 +4
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