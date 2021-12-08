Тереза и Спартак: названы редкие имена новорожденных в ноябре
За месяц в нашем регионе родился 821 ребенок.
В ноябре 2021 года в Тульской области зарегистрировано рождение 386 девочек и 435 мальчиков. Об этом сообщает региональный комитет по делам ЗАГС.
Популярные имена месяца: Алиса, Виктория, Злата, Александр, Владислав, Иван, Кирилл.
Редкие имена: Тереза, Роза, Оливия, Лука, Спартак, Адам.
Другие статьи по темам
Место
Депутаты Тульской облдумы поддержали федеральные поправки в законодательство о QR-кодах в общественных местах