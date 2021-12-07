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Какие дома Тулы будут обесточены 8 декабря
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 16.00 отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Вяземская, 10-11-б,
- ул. Коминтерна, 2, 4, 6, 11, 7, 1,
- ул. Советская, 6,
- ул. Горсовета, 1-107 (нечётн.), 2-72 (чётн.),
- ул. 1-я Криволученская, 1, 3,
- 3-й пр-д Н. Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Н. Островского, 2-а, 2-8 (чётн.),
- 25-й пр-д, 10, 12, 14,
- 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
- 22-й пр-д, 3-26,
- 23-й пр-д, 2-24,
- мкр. Солнечный: 3-й Солнечный пр-д, 22, 8, 12, 18,
- 4-й Солнечный пр-д, 4, 5,
- 5-й Солнечный пр-д, 9, 11, 6,
- 7-й Солнечный пр-д, 17.
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