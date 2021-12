Изображение Here and now, unfortunately, ends my journey on Pixabay с сайта Pixabay.

Какие дома Тулы будут обесточены 8 декабря

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 16.00 отключения пройдут по следующим адресам: ул. Вяземская, 10-11-б,

ул. Коминтерна, 2, 4, 6, 11, 7, 1,

ул. Советская, 6,

ул. Горсовета, 1-107 (нечётн.), 2-72 (чётн.),

ул. 1-я Криволученская, 1, 3,

3-й пр-д Н. Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.),

ул. Н. Островского, 2-а, 2-8 (чётн.),

25-й пр-д, 10, 12, 14,

10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),

22-й пр-д, 3-26,

23-й пр-д, 2-24,

мкр. Солнечный: 3-й Солнечный пр-д, 22, 8, 12, 18,

4-й Солнечный пр-д, 4, 5,

5-й Солнечный пр-д, 9, 11, 6,

7-й Солнечный пр-д, 17.