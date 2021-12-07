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Какие дома Тулы будут обесточены 8 декабря
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Какие дома Тулы будут обесточены 8 декабря

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 16.00 отключения пройдут по следующим адресам:

  • ул. Вяземская, 10-11-б,
  • ул. Коминтерна, 2, 4, 6, 11, 7, 1,
  • ул. Советская, 6,
  • ул. Горсовета, 1-107 (нечётн.), 2-72 (чётн.),
  • ул. 1-я Криволученская, 1, 3,
  • 3-й пр-д Н. Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Н. Островского, 2-а, 2-8 (чётн.),
  • 25-й пр-д, 10, 12, 14,
  • 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
  • 22-й пр-д, 3-26,
  • 23-й пр-д, 2-24,
  • мкр. Солнечный: 3-й Солнечный пр-д, 22, 8, 12, 18,
  • 4-й Солнечный пр-д, 4, 5,
  • 5-й Солнечный пр-д, 9, 11, 6,
  • 7-й Солнечный пр-д, 17.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:44 +2
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