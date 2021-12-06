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В Тульской области за неделю скончались 77 пациентов с коронавирусом
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за неделю скончались 77 пациентов с коронавирусом

Их возраст – от 31 до 99 лет.

По данным регионального оперативного штаба, с 30 ноября по 6 декабря в Тульской области зарегистрировано 1702 случая заболевания коронавирусом. Всего с начала эпидемии в области заболели 69 423 жителя.

1628 человек выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 61 024 человека.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 77 пациентов в возрасте от 31 до 99 лет. У большинства в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 3964 человека.

Сюжет: Коронавирус
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