Фото из архива Myslo.
В Тульской области за неделю скончались 77 пациентов с коронавирусом
Их возраст – от 31 до 99 лет.
По данным регионального оперативного штаба, с 30 ноября по 6 декабря в Тульской области зарегистрировано 1702 случая заболевания коронавирусом. Всего с начала эпидемии в области заболели 69 423 жителя.
1628 человек выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 61 024 человека.
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 77 пациентов в возрасте от 31 до 99 лет. У большинства в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 3964 человека.
сегодня, в 11:44, 8 588 -2
сегодня, в 08:58, 132 4637 -16
вчера, в 11:35, 25 1509 -1
4 декабря, в 20:00, 82 2822 -4
Другие статьи по темам
Место