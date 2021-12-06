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Тульский магазин торговал поддельными Chanel и Gucci
А еще не маркировал постельное бельё и обувь.
Региональный Роспотребнадзор совместно с тульской таможней проверил работу магазина «Эконом+».
По результатам проверки были выявлены многочисленные нарушения в виде отсутствия маркировки у обуви и постельного белья. Кроме этого, в магазине продавались поддельные духи Chanel, Gucci и Kenzo.
По итогам рейда были арестованы 114 пар обуви, 6 комплектов постельного белья, парфюмерно-косметической продукции в количестве 25 единиц на сумму 27 000 рублей.
В отношения предпринимателя, владельца магазина, возбуждено несколько административных дел.
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