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Тульский магазин торговал поддельными Chanel и Gucci
фото: anti-fake.ru

Тульский магазин торговал поддельными Chanel и Gucci

А еще не маркировал постельное бельё и обувь.

Региональный Роспотребнадзор совместно с тульской таможней проверил работу магазина «Эконом+».

По результатам проверки были выявлены многочисленные нарушения в виде отсутствия маркировки у обуви и постельного белья. Кроме этого, в магазине продавались поддельные духи Chanel, Gucci и Kenzo.

По итогам рейда были арестованы 114 пар обуви, 6 комплектов постельного белья, парфюмерно-косметической продукции в количестве 25 единиц на сумму 27 000 рублей.

В отношения предпринимателя, владельца магазина, возбуждено несколько административных дел.
 
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