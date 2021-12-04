Фото поискового отряда "Поиск 71".
Неделю скитался по улицам: Пропавший пациент ефремовской больницы найден живым
Мужчину удалось найти волонтерам поискового отряда.
Пропавший пациент ефремовской больницы найден живым. Напомним, 65-летний Вячеслав Петухов проживал в Орловской области. 26 ноября он приехал по делам в Каменский район Тульской области, откуда с признаками дезориентации был доставлен в больницу города Ефремова. В тот же день покинул медучреждение и ушел в неизвестном направлении.
Сегодня, 4 декабря, мужчина был найден волонтерами поискового отряда «Поиск 71». Его обнаружили в районе поселка Моховое Куркинского района.
С ним всё в порядке.
Другие статьи по темам
Место