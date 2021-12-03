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Забег Дедов Морозов и «КиноКАТОК»: что приготовил жителям проект «Зима по-тульски»

Забег Дедов Морозов и «КиноКАТОК»: что приготовил жителям проект «Зима по-тульски»

Тульские парки представили афишу мероприятий.

В парках стартовал проект «Зима по-тульски». Мероприятия пройдут с декабря по февраль в формате онлайн, а также на свежем воздухе.

Одними из самых ярких событий станут: традиционный забег Дедов Морозов, работа резиденции Деда Мороза, открытие катка в Центральном парке, новогодняя ярмарка тульских мастеров, фестиваль наряженных саней и многое другое.

Директор ГУ ТО «Тульские парки» Владислав Черных рассказал:

Владислав Черных

— В декабре посетителей конгресс-центра парка «Патриот» ждут тематические выставки «Эхо войны», «Народное творчество на фронте», театральные кукольные представления. В январе можно будет бесплатно посетить тир центра военно-тактических игр и новогоднюю программу «Купольный кинотеатр» в «Сфере будущего». В этих программах количество мест ограничено и будет вестись предварительная запись по телефону.

Все праздничные январские дни на фонтанной площади Центрального парка будет работать ярмарка тульских мастеров. Горожан также ждут: акция «Костерок», тематические фотозоны, концертные программы с участием творческих коллективов, ансамблей и рождественского духового оркестра.

Часть развлекательной программы пройдет на главном катке Центрального парка. Особенностью сезона будет «КиноКАТОК». Концертные активности дополнят показом фильмов, мюзиклов и мультиков.

Развлекательная программа на свежем воздухе предусмотрена на территориях Комсомольского и Пролетарского парков. Отличием этого сезона станут костюмированные катания с аниматорами на катках (в хоккейных коробках).

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:20 +1
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