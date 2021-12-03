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Сколько в Туле зарабатывают дворники
Фото из архива Myslo.

Сколько в Туле зарабатывают дворники

Аналитики рассказали, что количество вакансий дворников в Тульской области растет, а их зарплаты сильно сократились.

Служба исследований онлайн-платформы по поиску работы hh.ru проанализировала ситуацию с вакансиями для дворников: с начала ноября 2021 года для этих специалистов в России было открыто около 6,8 тыс. вакансий. Это на 89% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
 
В Тульской области за год спрос на дворников увеличился на 61%.
 
Средняя заработная плата, которую предлагают дворникам в России, составляет 27,4 тыс. рублей, что на 3 тыс. больше, чем год назад. На самые высокие зарплаты могут рассчитывать дворники в Москве − 41,2 тыс. рублей (на 5 тыс. больше, чем год назад), а самые низкие предлагают в Ярославской области − 16,7 тыс. рублей (на 0,7 тыс. меньше, чем в прошлом году).
 
В Тульской области дворникам предлагают в среднем 20 000 рублей, что в 1,1 раза меньше прошлогодних показателей.
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:45 +2
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