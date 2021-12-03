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В Ефремове мужчина зарубил друга топором из-за знакомой

В Ефремове мужчина зарубил друга топором из-за знакомой

За совершенное преступление он отправится в колонию строгого режима.

В Ефремове 47-летний Анатолий Фирсов признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что 30 августа обвиняемый, его 32-летний знакомый и 56-летняя подруга распивали алкоголь. В какой-то момент женщина уснула, а Фирсов вышел из комнаты. Когда он вернулся, он увидел знакомого, который прилёг рядом с женщиной и предложил Фирсову не мешать им. Мужчины поругались, и обвиняемый нанёс потерпевшему не менее 10 ударов топором. 4 из них пришлись в шею 32-летнего мужчины.
 
Приговором суда Фирсову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 15:03 +2
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