В Ефремове мужчина зарубил друга топором из-за знакомой

В Ефремове 47-летний Анатолий Фирсов признан виновным в убийстве , сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 30 августа обвиняемый, его 32-летний знакомый и 56-летняя подруга распивали алкоголь. В какой-то момент женщина уснула, а Фирсов вышел из комнаты. Когда он вернулся, он увидел знакомого, который прилёг рядом с женщиной и предложил Фирсову не мешать им. Мужчины поругались, и обвиняемый нанёс потерпевшему не менее 10 ударов топором. 4 из них пришлись в шею 32-летнего мужчины.

Приговором суда Фирсову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.