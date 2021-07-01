В Пролетарском районе к концу ноября откроется новый ФОК

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Физкультурно-оздоровительный комплекс строится на пересечении улиц Кутузова и Зорге.

– В Тульской области продолжается создание современной спортивной инфраструктуры, в том числе за счёт внебюджетных средств. Особенно там, где жителям явно не хватает спортивных объектов. В Пролетарском округе живут более 150 тысяч человек. При этом здесь нет ни одного муниципального ФОКа. Жители округа часто обращались ко мне с этим вопросом, и мы нашли возможность построить такой объект, – подчеркнул Алексей Дюмин.

По словам подрядчика, строительная готовность ФОКа составляет 59%. Завершить работы планируется до 20 сентября, а принять первых посетителей он сможет в конце ноября. Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что уже летом будут оборудованы автоподъезд к ФОКу, ливневая канализация и парковочные карманы.

В двухэтажном здании разместятся универсальный игровой зал для баскетбола и волейбола, залы для тяжелой атлетики, дзюдо и самбо, хореографии, настольного тенниса. По словам министра спорта Тульской области Андрея Журавлева, ФОК смогут посещать почти 1000 человек в сутки. Также он станет базой для тренировок более 500 спортсменов из пяти муниципальных спортивных школ города по 10 видам спорта. Также здесь будут проводиться занятия по общей физической подготовке для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Алексей Дюмин поручил заместителю председателя правительства Тульской области Элеоноре Шевченко держать объект на контроле и оказывать поддержку застройщику, чтобы все работы были завершены в срок. А Андрею Журавлеву – ещё до сдачи ФОКа в эксплуатацию детально продумать, как будет организована его работа.

Губернатор проверил ход ремонта улицы Металлургов. Работы здесь ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Заместитель главы регионального минтранса Игорь Сиунов сообщил, что будет отремонтировано 4 км дороги. На всем участке уложен выравнивающий слой, идет замена бордюрного камня и обустройство тротуаров. Для решения вопроса ливневой канализации, с которым неоднократно обращались жители, оборудованы дополнительные решетки для приема воды, а также исправлен поперечный уклон. Полностью избавить участок от стоков удастся при строительстве третьей очереди Восточного обвода.

Ещё один крупный ремонт ведётся на улице Октябрьской. Работы планируется завершить к концу августа. В июле начнётся ремонт Баташевского моста – в ближайшие дни будет заключён контракт с подрядчиком. Конкурсная документация по Московскому и Демидовскому путепроводам направлена для размещения закупки. Работы по всем трём мостам полностью пройдут за счёт федеральных средств.

Алексей Дюмин подчеркнул, что все ремонтные работы, запланированные на этот сезон, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», должны быть выполнены без отставаний от графика. Также он сообщил, что Тульской области дополнительно выделяется 300 млн рублей на реализацию нацпроекта. Сейчас формируется перечень объектов, которые будут отремонтированы.

Глава региона поручил Дмитрию Миляеву представить свои предложения в региональный минтранс и продумать, какие объекты войдут в программу на следующий год. Также Алексей Дюмин осмотрел парк при ДК «Металлург» и поручил подготовить предложения по развитию его территории.