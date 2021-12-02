В Туле начался эксперимент с валидаторами в общественном транспорте

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Пока стационарные валидаторы установили в двух автобусах. Пилотный проект продлится три месяца.

В Туле в двух муниципальных автобусах маршрута № 26 установили стационарные валидаторы. Система включает сам валидатор, автоинформатор, камеры видеонаблюдения и датчик пассажиропотока.

Выглядит это вот так:

Оборудование не работает, идет отладка программного обеспечения и настройка работоспособности функционала. В среднем, это займет неделю.

Терминалы установлены на поручнях около входных дверей. Они имеют возможность принимать платежи по банковским и транспортным картам, смартфонам с NFC.

Пилотный проект реализует городская администрация совместно с минтрансом региона.

Такая система позволит в том числе полностью отказаться от кондукторов.

Пилотный проект продлится три месяца, после чего транспортники примут решение о возможности дальнейшего поэтапного оснащения всего муниципального транспорта.