В Туле начался эксперимент с валидаторами в общественном транспорте
Пока стационарные валидаторы установили в двух автобусах. Пилотный проект продлится три месяца.
В Туле в двух муниципальных автобусах маршрута № 26 установили стационарные валидаторы. Система включает сам валидатор, автоинформатор, камеры видеонаблюдения и датчик пассажиропотока.
Выглядит это вот так:
Оборудование не работает, идет отладка программного обеспечения и настройка работоспособности функционала. В среднем, это займет неделю.
Терминалы установлены на поручнях около входных дверей. Они имеют возможность принимать платежи по банковским и транспортным картам, смартфонам с NFC.
Пилотный проект реализует городская администрация совместно с минтрансом региона.
Такая система позволит в том числе полностью отказаться от кондукторов.
Пилотный проект продлится три месяца, после чего транспортники примут решение о возможности дальнейшего поэтапного оснащения всего муниципального транспорта.