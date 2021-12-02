В тульской деревне Кривцово восстановили электроснабжение
Населенный пункт Щекинского района был обесточен почти три дня.
О том, что после публикации Myslo проблема решилась, нам сообщили жители Кривцово.
Напомним, вечером 30 ноября в деревне Кривцово Щекинского района от порыва ветра упало дерево у одного из домов и оборвало электрические провода, обесточив всю деревню. Жители обратились в редакцию Myslo с просьбой привлечь внимание к проблеме: «Вся деревня без электричества, в домах холодно. У нас газовое отопление, котёл работает только с электрическим насосом. Мы замерзаем!».
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