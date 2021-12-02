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Молоко по 135 рублей за литр в тульском супермаркете: откуда такая цена?
Фото из группы «ВКонтакте» «Тула жесть».

Молоко по 135 рублей за литр в тульском супермаркете: откуда такая цена?

Туляков возмутила сумасшедшая стоимость продукта.

Туляков возмутила цена на топленое молоко «Бежин луг», которое продается в супермаркете «Перекресток» в ТЦ «Куклы». За 925 г продукта нужно заплатить 134,90 руб.

Фотографию ценника горожане опубликовали в группе «ВКонтакте» «Тула жесть». В комментариях к посту мнения разделились. Одни пользователи считают, что это нормальная цена, другие же называют ситуацию беспределом.

Myslo запросил по этому поводу комментарий у производителя — Тульского молочного комбината. Выяснилась интересная деталь: оказывается, такая стоимость — результат технической ошибки сети магазинов «Перекресток».

— Отпускные цены с комбината не менялись — стоимость данного вида молока 58,43 рубля. Сотрудники комбината, увидев цену в 135 рублей, поставили в известность сотрудников сети. Там заявили об ошибке их системы, но в течение нескольких дней цену не поменяли. К стоимости 75,90 рублей в «Перекрестке» вернулись с 29 ноября — это мы увидели по фотоотчетам мерчендайзеров, — прокомментировали на ТМК.

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