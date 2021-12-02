Украинские поисковики ищут родственников туляка, погибшего в Барвенковском котле
Останки Дмитрия Алексеевича Жукова были найдены минувшим летом в Харьковской области.
Тульский поисково-исследовательский отряд «Память» просит откликнуться родственников красноармейца Дмитрия Алексеевича Жукова, 1913 года рождения, уроженца Каменского района Тульской области (Галицкий сельсовет, поселок Вознесенский). Мать — Анна Васильевна Жукова, жена — Евдокия Григорьевна Жукова.
Информация об обнаружении останков нашего земляка поступила от Всеукраинской общественной организации «Союз «Народная память», в которую входят поисковые отряды из разных регионов Украины.
В августе текущего года возле села Ивановка-2 Барвенковского района Харьковской области прошла поисковая военно-историческая экспедиция «Барвенковский котел 1942», в ходе которой были найдены и эксгумированы останки 133 военнослужащих РККА. У 25 из них были обнаружены личные опознавательные знаки.
Если вы что-либо знаете о судьбе семьи красноармейца Жукова, звоните по телефону 8 (905) 626−87−79.