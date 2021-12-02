Сотрудники МЧС проводят рейды в тульских магазинах пиротехники

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Традиционно перед Новым годом в Тульской области увеличивается количество используемых салютов, фейерверков, петард и другой пиротехники. До 7 декабря сотрудники государственного пожарного надзора посетят более 55 официальных точек реализации пиротехнической продукции, расположенных в Тульской области.

Одна из таких проверок прошла в Туле, на ул. Сойфера. Были осмотрены сертификаты соответствия на пиротехническую продукцию, проверены знания работников торговой точки по пожарно-техническому минимуму и правилам торговли. Ещё один важный аспект — наличие в магазине сигнализации и средств пожаротушения.

Спасатели напоминают: к выбору салютов и фейерверков нужно подойти ответственно, покупать пиротехнику только в специализированных магазинах и при наличии у продавца сертификатов на продукцию.

На каждом пиротехническом изделии должна быть подробная инструкция на русском языке, а также название завода-изготовителя, дата изготовления, срок хранения и правила использования.