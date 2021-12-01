Второй этап викторины для вакцинированных туляков: кто получит квартиру?

В среду, 1 декабря, в прямом эфире телеканалов «Первый Тульский» и «ОТР» состоялся второй этап викторины «Иммунитет +», в ходе которой среди жителей региона, прошедших вакцинацию от COVID-19, разыгрываются ценные призы.

В студию пришли председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина и один из победителей первого этапа викторины Максим Кубарьков. Он выиграл смартфон.

В этот раз были разыграны три сертификата на приобретение бытовой техники, трое смарт-часов, телевизор, два смартфона и однокомнатная квартира. Победителей определил генератор случайных чисел. Ими стали обладатели сертификатов о вакцинации со следующими номерами:

Сертификат номиналом 25000 рублей на покупку бытовой техники:

9710-0000-6112-0529,

9710-0000-2406-0528,

9710-0000-3378-4268,

Смарт-часы:

9710-0000-2412-4229,

9710-0000-5987-4292,

9710-0000-1782-1350,

Смартфон:

9710-0000-2867-9283,

9710-0000-2810-6669,

Телевизор:

1000-0404-8984-0689,

Однокомнатная квартира:

9710-0000-5484-8589.