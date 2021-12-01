ВТБ Лизинг: через пять лет рынок подписки в России — это 200 тысяч новых машин в год

Такие расчеты ВТБ Лизинг привел генеральный директор компании Дмитрий Ивантер в рамках инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

— Мы видим такой потенциал рынка, но подписка на автомобиль — настолько новый продукт, что здесь сложно дать точные оценки. Мы две недели назад выпустили на рынок подписку на автомобили для физлиц. Следующий год будет очень важным для этого продукта. Наша задача — сделать подписку удобной, а клиентский путь — максимально комфортным. Конечно, мы набьем каких-то шишек по дороге, но хотим создать за будущий год в подписке портфель где-то 2−3 тыс. автомобилей. Амбиция ВТБ Лизинг в пятилетней перспективе — 20 тыс. автомобилей в подписке в год. Рассчитываем, что 10−20% рынка подписки будут за группой ВТБ, — пояснил Дмитрий Ивантер.

Банк ВТБ совместно с ВТБ Лизинг запустили сервис подписки на автомобили для физлиц в ноябре этого года, с 2020 года лизинговая компания предлагает эту услугу юридическим лицам. Сервис позволяет взять в аренду новые транспортные средства на срок от полугода до двух лет. Размер ежемесячного платежа по подписке зависит от выбранного автомобиля и срока аренды. В стоимость уже входит регистрация транспорта в ГИБДД, техобслуживание, страхование, уплата налогов, круглосуточная помощь на дороге, вызов аварийного комиссара, замена расходных материалов и сезонных комплектов шин, в том числе их хранение.

Аренда автомобиля доступна с минимальным набором документов — понадобятся только паспорт и водительское удостоверение. Для аренды необходимо выбрать марку и модель на сайте ВТБ и подать заявку на услугу. Клиент сможет забрать автомобиль как в дилерском центре в городе проживания, так и заказать доставку. В декабре планируется запустить сервис подписки в ВТБ Онлайн.

Оформление подписки на автомобиль сейчас доступно в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре.