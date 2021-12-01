новости
новости
Регистрация
В кластере «Октава» стартовал VII Тульский медиафорум
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В кластере «Октава» стартовал VII Тульский медиафорум

Среди спикеров – заместитель гендиректора «Первого канала» Кирилл Клейменов, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и другие.

1 декабря в творческом индустриальном кластере «Октава» стартовал VII Тульский медиафорум. Его участниками стали представители корпоративных, районных и региональных средств массовой информации, медиа-менеджеры, студенты гуманитарных факультетов.

Участников и гостей мероприятия приветствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он обратил внимание на то, что современные технологии помогают в работе журналистов, и это особенно актуально в наше время, когда на первое место все больше выходит оперативность.

— Однако в погоне за скоростью важно не передергивать факты. Опираться на проверенные источники информации. Стремиться разобраться в сути вопроса и донести ее до аудитории, — подчеркнул Алексей Дюмин.

В течение всего дня на форуме будут проходить лекции и мастер-классы. С программой можно ознакомиться по ссылке.

Спикерами медиафорума стали:

  • заместитель генерального директора, директор дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов;
  • председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев;
  • руководитель по работе с партнерами сервиса Яндекс. Новости Ирина Халилуллина;
  • главный редактор Mash Максим Иксанов;
  • заместитель директора дирекции вещания телеканала RT на английском языке Алексей Кузнецов;
  • первый заместитель генерального директора АНО «Диалог-Регионы» Кирилл Истомин;
  • главный редактор УРА.ру Михаил Вьюгин.

Онлайн-трансляция форума доступна по ссылке.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 13:32 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
медиафорумТульский медиафорум
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 23 декабря
Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 23 декабря
В Туле двое экс-полицейских получили полмиллиона рублей от наркоторговцев
В Туле двое экс-полицейских получили полмиллиона рублей от наркоторговцев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.