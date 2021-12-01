В кластере «Октава» стартовал VII Тульский медиафорум

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

1 декабря в творческом индустриальном кластере «Октава» стартовал VII Тульский медиафорум. Его участниками стали представители корпоративных, районных и региональных средств массовой информации, медиа-менеджеры, студенты гуманитарных факультетов.



Участников и гостей мероприятия приветствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он обратил внимание на то, что современные технологии помогают в работе журналистов, и это особенно актуально в наше время, когда на первое место все больше выходит оперативность.

— Однако в погоне за скоростью важно не передергивать факты. Опираться на проверенные источники информации. Стремиться разобраться в сути вопроса и донести ее до аудитории, — подчеркнул Алексей Дюмин.

В течение всего дня на форуме будут проходить лекции и мастер-классы. С программой можно ознакомиться по ссылке.



Спикерами медиафорума стали:

заместитель генерального директора, директор дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов;

председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев;

руководитель по работе с партнерами сервиса Яндекс. Новости Ирина Халилуллина;

главный редактор Mash Максим Иксанов;

заместитель директора дирекции вещания телеканала RT на английском языке Алексей Кузнецов;

первый заместитель генерального директора АНО «Диалог-Регионы» Кирилл Истомин;

главный редактор УРА.ру Михаил Вьюгин.

Онлайн-трансляция форума доступна по ссылке.