Туляк Андрей Литвишко спроектировал университет будущего и выиграл 1 млн рублей

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Объявлены имена 200 победителей первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В их число вошел студент из Тульской области Андрей Литвишко. Победители выиграли по 1 млн рублей. Деньги можно будет потратить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Кроме того, все победители отправятся в большое путешествие по России.

Торжественная церемония награждения прошла в парке науки и искусств «Сириус». В ней приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и другие почётные гости.

– Вы все победители, потому что не побоялись подать заявку на конкурс, испытать себя, и у вас получилось. 200 победителей получат гарантированный миллион для прохождения программ магистратуры в любом российском вузе, а если поступают на бюджетное отделение – потратить его на дополнительное образование, стажировки, научные работы или в качестве вложения в свой бизнес. Все финалисты и победители получают еще и поездки в рамках программы «Больше, чем путешествие». Многие из вас участвовали в разработке этих туров, и у каждого будет возможность поехать в одно из таких путешествий, посмотреть нашу прекрасную страну. И это не только знакомство с удивительной природой или красивыми местами, но и встречи с такими же студентами как вы. Это уникальная возможность, дающая и ощущение удивительной страны, в которой мы с вами живем, и открывающая для каждого из вас новые возможности, – сказал Сергей Кириенко.

Также он отметил, что для сообщества «Твоего Хода» будет организована смена на летнем молодежном форуме «Территория смыслов» и на большом фестивале «Таврида-АРТ». Со следующего года будет проводиться ежегодный большой Всероссийский студенческий форум.

Во Всероссийском студенческом конкурсе «Твой Ход» приняли участие 1000 студентов из 76 регионов страны, а всего на конкурс поступило более 560 тысяч заявок. В финале они занимались проектированием университета будущего, решая стратегически важные для современной молодежи и российских университетов задачи.