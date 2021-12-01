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ВТБ Капитал Инвестиции о дополнительных вычетах по налогу при вложении средств в российские ценные бумаги

ВТБ Капитал Инвестиции о дополнительных вычетах по налогу при вложении средств в российские ценные бумаги

Комментарий Владимира Потапова, главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ.

Этот комментарий дан в рамках Инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

— Дополнительные вычеты по налогу при вложении средств в российские ценные бумаги могут оказать значительную поддержку тому положительному тренду, который мы видим по притокам на российский рынок от розничного инвестора. И в особенности, рынку первичных размещений: IPO — это инструмент долгосрочных инвестиций, через который российские компании получают доступ к капиталу от частных инвесторов, а российские инвесторы получают возможность участвовать в экономическом росте страны. Поэтому наиболее важно поддерживать развитие этого инструмента, в том числе за счет дополнительных налоговых льгот. В частности, например, освобождение от НДФЛ дохода розничных инвесторов, полученного при продаже акций, приобретенных на первичном размещении на российских биржах, либо в течение 1 месяца после такого первичного размещения.

По нашим экспертным оценкам, в этом случае спрос со стороны физических лиц при первичном размещении вырастет более чем на 60%. Также эффективным стимулом может быть льгота на владение паями ЗПИФ, инвестирующих в компании на IPO- и пре-IPO стадии.

Также особое внимание, мы считаем, необходимо уделить стимулированию притоков в ESG-инвестиции: например, проработать налоговые преференции для розничных инвесторов в фонды ответственного инвестирования и при покупке «зеленых» облигаций.

Объем средств россиян на инвестиционных счетах сегодня составляет порядка 9 триллионов рублей. Думаю, что в следующем году при поддержке государства дополнительными стимулами этот показатель прирастет на 30%.

Розничный инвестор играет все более важную роль на фондовом рынке: доля физлиц в объёме торгов акциями на Мосбирже в октябре превысила 40%, с апреля по сентябрь население обеспечило более 85% нетто-покупок акций на рынке. Этот спрос не только перекрыл продажи акций иностранными инвесторами, но и обеспечил подъём Индекса МосБиржи на новый исторический максимум. Розничный инвестор — это серьезная поддержка российскому рынку и российской экономике, так что создание дополнительных стимулов для долгосрочного инвестирования и дальнейшего притока капитала — очень важная задача.

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