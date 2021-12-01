Кому достанется квартира в Туле: итоги викторины для вакцинированных объявят 1 декабря

А еще среди участников разыграют сертификаты на приобретение бытовой техники, смарт-часы, смартфоны, телевизор.

Сегодня, 1 декабря, в 18.30 в прямом эфире телеканалов «Первый Тульский» и ОТР состоится второй розыгрыш викторины «Иммунитет+».

Среди участников разыграют сертификаты на приобретение бытовой техники, смарт-часы, смартфоны, телевизор. Главным призом станет квартира в Туле. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел.

Напомним, принять участие в викторине могут жители Тульской области старше 18 лет, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют действующий сертификат. С условиями розыгрыша можно ознакомиться по ссылке.

15 декабря состоится третий розыгрыш, главным призом которого станет автомобиль Haval Jolion.