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Алексей Дюмин поздравил женщин с Днем матери

Алексей Дюмин поздравил женщин с Днем матери

Этот праздник отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

«Дорогие мамы! Поздравляю вас с праздником!
 
В этот день мы говорим вам спасибо за все, что вы делаете для детей. За безусловную любовь, понимание, бессонные ночи. За умение выслушать и поддержать добрым советом.
 
Материнская забота делает нас сильнее, помогает в тяжелые минуты.
Пусть дети всегда отвечают вам тем же, приносят счастье и как можно больше поводов для радости и гордости. Желаю вам здоровья, мира, благополучия и добра!
 
 
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин».
 
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