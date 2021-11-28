Алексей Дюмин поздравил женщин с Днем матери
Этот праздник отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
«Дорогие мамы! Поздравляю вас с праздником!
В этот день мы говорим вам спасибо за все, что вы делаете для детей. За безусловную любовь, понимание, бессонные ночи. За умение выслушать и поддержать добрым советом.
Материнская забота делает нас сильнее, помогает в тяжелые минуты.
Пусть дети всегда отвечают вам тем же, приносят счастье и как можно больше поводов для радости и гордости. Желаю вам здоровья, мира, благополучия и добра!
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин».
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