Алексей Дюмин поздравил женщин с Днем матери

«Дорогие мамы! Поздравляю вас с праздником!

В этот день мы говорим вам спасибо за все, что вы делаете для детей. За безусловную любовь, понимание, бессонные ночи. За умение выслушать и поддержать добрым советом.

Материнская забота делает нас сильнее, помогает в тяжелые минуты.

Пусть дети всегда отвечают вам тем же, приносят счастье и как можно больше поводов для радости и гордости. Желаю вам здоровья, мира, благополучия и добра!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин».