Газ в квартире: чек-лист по правилам безопасности

Рассказываем, когда заподозрить неисправность в работе газовых приборов, что нужно знать о техническом обслуживании оборудования.

Вместе со специалистами «Тулагоргаза» разбираемся, как содержать газовое оборудование в квартире, чтобы избежать штрафов, отключений и не поставить безопасность всего дома под угрозу.

Кто и за что отвечает

За безопасную эксплуатацию внутридомовых газопроводов (общие газовые стояки в подъезде), дымовых и вентиляционных каналов отвечают управляющие компании.

Следить за газовыми приборами в квартире (внутриквартирная газовая разводка, газовые плиты, колонки и котлы, приборы учета газа и т. д. ) собственники должны самостоятельно.

Техническое обслуживание газового оборудования на основе договора с УК в подъезде и собственником в квартире, ремонт газовых приборов и устранение аварийных ситуаций возложено на специалистов газовой службы. В Туле такой организацией является «Тулагоргаз».

Договор

Каждый потребитель природного газа обязан заключать договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и обеспечить допуск специалистов для его проведения.

По договору «Тулагоргаз» осуществляет техобслуживание газового оборудования один раз в год. Даже если ваши газовые приборы новые, независимо от гарантийного срока, их техническое обслуживание также проводится не реже одного раза в год.

Главная задача газовиков во время проверки: убедиться, что все оборудование в квартире или в доме исправно и может дальше безопасно эксплуатироваться, есть ли свободный доступ к газопроводам и кранам для их ремонта и обслуживания и т. д.

Инструктаж

После заключения договора на техническое обслуживание собственник обязан пройти инструктаж по безопасной эксплуатации газовых приборов и обязан ознакомить с инструкцией по безопасному использованию газа в быту всех, кто проживает в квартире.

Если квартира сдается, все лица, указанные в договоре-аренде, также обязаны пройти инструктаж.

Где пройти инструктаж?

В АО «Тулагоргаз» (Тула, ул. М. Тореза, 5, тел.: 25−36−17, 25−36−70, доб. 1570), с понедельника по четверг — с 08:30 до 17:00, в пятницу — с 08:30 до 16:00. Услуга предоставляется бесплатно.

Допуск в квартиру

Важная обязанность потребителя газа – допуск специалиста «Тулагоргаза» в помещение, где расположено газовое оборудование, для планового осмотра.

Игнорирование ежегодных проверок может повлечь за собой административное взыскание. С начала этого года Государственная жилищная инспекция Тульской области привлекла к ответственности 261 собственника за отказ от предоставления доступа для выполнения работ по техническому обслуживанию. Сумма штрафов составила 2 тыс. рублей.

Отказ от проверок означает, что газовое оборудование находится вне контроля газовиков, возможно, неисправно и представляет угрозу жизни владельцев и их соседей.

За что могут отключить газ

Чаще всего отказ в допуске специалистам газовой службы связан с самовольной установкой, перепланировкой и, как следствие, перемонтажом газового оборудования или различными нарушениями, связанными с его эксплуатацией.

Среди наиболее распространенных нарушений:

- нарушения в работе системы дымоудаления;

- самовольные подключения газового оборудования и перемонтажи газовой разводки;

- газопроводы с ограниченным доступом для обслуживания (зашитые в гипсокартон или в панели от кухонных гарнитуров);

- эксплуатация устаревших газовых приборов (находящихся в аварийном состоянии).

Важно! Если вы покидаете квартиру на сутки и более, необходимо перекрывать запорные краны на трубопроводах, ведущих к газовому оборудованию.

Как вызвать специалиста

Для удобства жителей в АО «Тулагоргаз» действует гибкий график работы, техническое обслуживание газовых приборов проводится по будням в вечернее время, а также по субботам.

Если жители не могут присутствовать дома в день проведения ТО, они могут заранее позвонить в «Тулагоргаз» и вызвать мастера в удобное время по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37 или оставить заявку на сайте (https://www.tulagorgaz.ru/services/zayavka-na-vyzov-slesarya/).

Чек-лист Тулагоргаза по правилам безопасности

Газовики подготовили чек-лист по правилам безопасности. Памятку туляки могут использовать для регулярного самоконтроля. Однако, следование чек-листу не снимает с жителей обязанности по прохождению ежегодного технического обслуживания газовых приборов.