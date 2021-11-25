Проект «Похудей со «Слободой»» завершен: кто скинул больше всех килограммов?

Подошел к концу очередной сезон проекта. Восемь месяцев назад шесть тулячек бросили вызов лишним килограммам и взялись за себя.

На протяжении этого времени участницы занимались спортом в фитнес-клубах «Лига чемпионов», «#ВФорме» и «Властелин». В финал вышли Марина Жутенкова, Лариса Барзенкова, Татьяна Медведева и Маргарита Шелкова.

Вот такими участницы пришли на проект в марте 2021 года:

А вот такими стали:

По итогам восьми месяцев проекта четвертое место заняла Маргарита Шелкова (клуб «#ВФорме», тренер Петр Копаница). На проект Рита пришла с весом 93 кг, похудела на 10,7 кг (11,5% от массы), сейчас ее вес 82,3 кг.

Третье место у Ларисы Барзенковой (клуб «Властелин», тренер Денис Азимов). На проект Лариса пришла с весом 97 кг, похудела на 12,6 кг (12,9% от массы), сейчас ее вес 84,4 кг.

Почетное второе место у Татьяны Медведевой (клуб «Лига чемпионов», тренер Екатерина Егорова). На проект Таня пришла с весом 99,3 кг, похудела на 18,1 кг (18,2% от массы), сейчас ее вес 81,2 кг.

Победительницей проекта стала Марина Жутенкова (клуб «Лига чемпионов», тренер Екатерина Егорова).

На проект Марина пришла с весом 98,4 кг, похудела на 22,4 кг (22,7% от массы), сейчас ее вес 76 кг.

Поздравляем Марину и ее тренера Екатерину! На следующей неделе Марину Жутенкову ждет встреча с парикмахером-стилистом и выбор обновки в модном бутике. Мы обязательно расскажем обо всем на Myslo!

Интервью с участницами читайте по ссылке.