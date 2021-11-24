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Таможня задержала сигареты на 10 млн рублей, которые тайно везли в Новомосковск
Фото: пресс-служба Федеральной таможенной службы

Таможня задержала сигареты на 10 млн рублей, которые тайно везли в Новомосковск

Груз перевозили в автоцистерне, под видом технического масла.

В Краснинском районе Смоленской области мобильная группа таможни остановила автоцистерну. Из документов у водителя следовало, что он везет техническое масло, которое используется для производства смазочных материалов. Отправителем товара значилась зарегистрированная в Минске компания, а получателем — московская фирма. Местом разгрузки был указан Новомосковск (Тульской области).
 
 
«Таможенный досмотр показал, что четыре отсека автоцистерны, общим объемом 30 кубических метров, полностью заполнены сигаретами, упакованными как блоками, так и в коробках. Всего таможенниками обнаружено 270 тыс. пачек сигарет белорусского производства без специальных российских акцизных марок и сопроводительных документов», — сообщила Федеральная таможенная служба
 
Предварительная стоимость незаконной партии — 10 млн рублей. Сейчас по выявленному факту проводится комплекс проверочных мероприятий.
 
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:32 +3
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