Таможня задержала сигареты на 10 млн рублей, которые тайно везли в Новомосковск

Фото: пресс-служба Федеральной таможенной службы

В Краснинском районе Смоленской области мобильная группа таможни остановила автоцистерну. Из документов у водителя следовало, что он везет техническое масло, которое используется для производства смазочных материалов. Отправителем товара значилась зарегистрированная в Минске компания, а получателем — московская фирма. Местом разгрузки был указан Новомосковск (Тульской области).

«Таможенный досмотр показал, что четыре отсека автоцистерны, общим объемом 30 кубических метров, полностью заполнены сигаретами, упакованными как блоками, так и в коробках. Всего таможенниками обнаружено 270 тыс. пачек сигарет белорусского производства без специальных российских акцизных марок и сопроводительных документов», — сообщила Федеральная таможенная служба

Предварительная стоимость незаконной партии — 10 млн рублей. Сейчас по выявленному факту проводится комплекс проверочных мероприятий.