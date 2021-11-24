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Приуныл, потолстел: при реставрации уникальных надгробных скульптур в Туле ангелу подменили лицо

Приуныл, потолстел: при реставрации уникальных надгробных скульптур в Туле ангелу подменили лицо

Работы по восстановлению уникальных для Тулы мраморных ангелов на Всехсвятском кладбище завершены.

О завершении восстановительных работ по очистке мраморных скульптур на Всехсвятском кладбище в Туле рассказал фонд «Внимание». На работу реставраторов фонд собирал донаты. Благодаря крупному жертвователю в короткие сроки собрали 180 тысяч рублей.

- Участники столичного проекта «Волонтёры-реставраторы» под руководством профессиональных реставраторов помыли и очистили специальными составами двух мраморных ангелов и их постаменты, а также два аналоя с книгами, сделанные из бетона, — пишет фонд «Внимание».

Напомним, два мраморных ангела XIX в. — самые известные каменные скульптуры на Всехсвятском кладбище, стоят на учете у Тульского историко-архитектурного музея. Необходимость их реставрации возникла давно: много лет ангелов красили то в синий, то в голубой.
 

Реставраторы очистили со скульптур всё лишнее, укрепили постаменты. В целом все вышло аккуратно:

Один из ангелов, который с книжкой, слегка пополнел и посвежел:

А вот лицо второго ангела изменилось до неузнаваемости. И это не прошло незамеченным:


Фото ТИАМ, фонда «Внимание» и Александры Пашиной.

Возьмем чуть крупнее:

Мнения в сети разделились. Кто-то назвал это «непоправимыми последствиями реставрации», другие говорят, что «стало по-другому, но не хуже» и «лицо неплохое», третьи считают, что это «полный треш».

Наталия Самсонова, главный хранитель фондов Тульского историко-архитектурного музея, в беседе с Myslo рассказала, что видела эти комментарии на сайте фонда «Внимание»:

- Во-первых, ангелы сняты с разных ракурсов, во-вторых, я видела этого ангела лично и могу сказать, что он стал лучше! С ним работал профессиональный реставратор, работа выполнена прекрасно. Никакой проблемы нет.

 

А что вы думаете, дорогие читатели? Пишите в комментариях! И не забывайте кликнуть на опрос. А мы пока в качестве развлечения дадим вам несколько по-настоящему злобных примеров «непоправимой реставрации».

Горельеф в Москве, который стал таким после реставрации:


Источник: fishki.net

Самая громкая горе-реставрация случилась в Италии. 80-летняя прихожанка взялась отреставрировать старинную фреску в храме. И что-то пошло не так.
 


Источник: ridus.ru

После ремонта в Доме физкультурника спорткомплекса «Торпедо» в Нижнем Новгороде вместо советской мозаики появилось вот это:
 

Источник: ridus.ru
 
А это — памятник Ленину в Краснодарском крае, которым занялись смелые реставраторы.
 

Источник: ridus.ru

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Новое лицо ангела...

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:25 +1
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ангелыреставрацияВсехсвятское кладбище
Место
Тула
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