Приуныл, потолстел: при реставрации уникальных надгробных скульптур в Туле ангелу подменили лицо
Работы по восстановлению уникальных для Тулы мраморных ангелов на Всехсвятском кладбище завершены.
О завершении восстановительных работ по очистке мраморных скульптур на Всехсвятском кладбище в Туле рассказал фонд «Внимание». На работу реставраторов фонд собирал донаты. Благодаря крупному жертвователю в короткие сроки собрали 180 тысяч рублей.
- Участники столичного проекта «Волонтёры-реставраторы» под руководством профессиональных реставраторов помыли и очистили специальными составами двух мраморных ангелов и их постаменты, а также два аналоя с книгами, сделанные из бетона, — пишет фонд «Внимание».
Реставраторы очистили со скульптур всё лишнее, укрепили постаменты. В целом все вышло аккуратно:
Один из ангелов, который с книжкой, слегка пополнел и посвежел:
А вот лицо второго ангела изменилось до неузнаваемости. И это не прошло незамеченным:
Фото ТИАМ, фонда «Внимание» и Александры Пашиной.
Возьмем чуть крупнее:
Мнения в сети разделились. Кто-то назвал это «непоправимыми последствиями реставрации», другие говорят, что «стало по-другому, но не хуже» и «лицо неплохое», третьи считают, что это «полный треш».
Наталия Самсонова, главный хранитель фондов Тульского историко-архитектурного музея, в беседе с Myslo рассказала, что видела эти комментарии на сайте фонда «Внимание»:
- Во-первых, ангелы сняты с разных ракурсов, во-вторых, я видела этого ангела лично и могу сказать, что он стал лучше! С ним работал профессиональный реставратор, работа выполнена прекрасно. Никакой проблемы нет.
А что вы думаете, дорогие читатели? Пишите в комментариях! И не забывайте кликнуть на опрос. А мы пока в качестве развлечения дадим вам несколько по-настоящему злобных примеров «непоправимой реставрации».
Горельеф в Москве, который стал таким после реставрации:
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Новое лицо ангела...