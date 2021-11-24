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Житель Узловой предоставил поддельное освобождение от исправительных работ
Изображение Tung Nguyen с сайта Pixabay

Житель Узловой предоставил поддельное освобождение от исправительных работ

Обман раскрыли и теперь мужчине грозит уголовное наказание.

В Узловой Тульской области прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении местного ранее судимого 40-летнего жителя. Ему вменяют ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей).
 
В ходе дознания установлено, что мужчину осудили с наказанием в виде исправительных работ в узловском Управлении городского хозяйства. Но 3 июня прошлого года он принес туда выписку из медицинского учреждения. Из документа следовало, что осужденного освобождают от трудовой деятельности в период с 26 мая по 2 июня 2020 года.
 
Документ оказался поддельным и теперь мужчине грозит уголовное наказание. В настоящее время материалы направлены в Узловский городской суд.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:14 +2
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Тульская областьУзловая
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