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Действие сертификатов для переболевших ковидом продлят до года

Действие сертификатов для переболевших ковидом продлят до года

С таким предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

Президент России Владимир Путин поддержал идею продлить действие сертификатов для переболевших коронавирусом до года. Об этом пишет «Интерфакс».

С таким предложением на совещании главы государства с членами правительства выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что ранее решение о шестимесячном сроке действия сертификатов принималось в июне, когда был эпидемический подъем.

- Так и будем делать, — согласился Владимир Путин.

 

Сюжет: Коронавирус
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