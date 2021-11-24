Действие сертификатов для переболевших ковидом продлят до года

Президент России Владимир Путин поддержал идею продлить действие сертификатов для переболевших коронавирусом до года. Об этом пишет «Интерфакс».

С таким предложением на совещании главы государства с членами правительства выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что ранее решение о шестимесячном сроке действия сертификатов принималось в июне, когда был эпидемический подъем.

- Так и будем делать, — согласился Владимир Путин.