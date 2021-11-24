Тулячка поучаствовала в шоу «Кондитер»: «До последнего думала, что мои десерты еще не достаточно хороши»

Кадр из видео.

- Я люблю готовить, всегда пекла для своих. А во время первой волны пандемии, когда все сидели по домам, начала экспериментировать с едой и поняла, что кондитерка — это мое. Решила заняться этим направлением более серьезно, — рассказала Ксюша в интервью Myslo.

Родственники, друзья и коллеги предложили Ксении поучаствовать в шоу «Кондитер».

- Я подала заявку и очень удивилась, получив приглашение. Не думала, что получится попасть туда. Все отборы проходили в онлайн-формате, было много этапов, всё длилось не один день. Когда меня утвердили и пригласили в отборочный тур, я была в шоке! До последнего думала, что мои десерты еще не достаточно хороши.

Кондитер решила удивить жюри — Рената Агзамова, Ольгу Вашурину и Илью Захарова — фирменным рецептом. Это шпинатный торт. Но перед дегустацией он… треснул!

Тем не менее десерт членам жюри понравился, и Ксюшу взяли в финал. В финальном задании участникам нужно было приготовить торт с обезьянками из советского мультика с начинкой «Молочная девочка» (ванильный крем и малина).

У нашей землячки вышло вот так:

Жюри решило, что торт суховат. Но тулячка не расстроилась, говорит, хотелось проверить свои силы и получить объективную оценку от специалистов.



Фото из Instagram Ксении Шишковой.

- Атмосфера очень крутая. Куча адреналина, было волнительно и одновременно весело. Соперники очень сильные. Все приятные люди, с некоторыми мы подружились, — говорит Ксюша.