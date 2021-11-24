новости
новости
Регистрация
Тулячка поучаствовала в шоу «Кондитер»: «До последнего думала, что мои десерты еще не достаточно хороши»
Кадр из видео.

Тулячка поучаствовала в шоу «Кондитер»: «До последнего думала, что мои десерты еще не достаточно хороши»

Ксения Шишкова рассказала Myslo об атмосфере на съемках.

Накануне на телеканале «Пятница!» прошел премьерный показ шестого сезона реалити-шоу «Кондитер». В нем приняла участие 26-летняя тулячка Ксения Шишкова.
 
- Я люблю готовить, всегда пекла для своих. А во время первой волны пандемии, когда все сидели по домам, начала экспериментировать с едой и поняла, что кондитерка — это мое. Решила заняться этим направлением более серьезно, — рассказала Ксюша в интервью Myslo.
 
Родственники, друзья и коллеги предложили Ксении поучаствовать в шоу «Кондитер».
 
- Я подала заявку и очень удивилась, получив приглашение. Не думала, что получится попасть туда. Все отборы проходили в онлайн-формате, было много этапов, всё длилось не один день. Когда меня утвердили и пригласили в отборочный тур, я была в шоке! До последнего думала, что мои десерты еще не достаточно хороши.
 
Кондитер решила удивить жюри — Рената Агзамова, Ольгу Вашурину и Илью Захарова — фирменным рецептом. Это шпинатный торт. Но перед дегустацией он… треснул!
 
 
Тем не менее десерт членам жюри понравился, и Ксюшу взяли в финал. В финальном задании участникам нужно было приготовить торт с обезьянками из советского мультика с начинкой «Молочная девочка» (ванильный крем и малина).
 
У нашей землячки вышло вот так:
 
 
Жюри решило, что торт суховат. Но тулячка не расстроилась, говорит, хотелось проверить свои силы и получить объективную оценку от специалистов.

Фото из Instagram Ксении Шишковой.
- Атмосфера очень крутая. Куча адреналина, было волнительно и одновременно весело. Соперники очень сильные. Все приятные люди, с некоторыми мы подружились, — говорит Ксюша.
 
Посмотреть выпуск шоу можно по ссылке.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:15 +8
Другие статьи по темам
Люди
Ксений Шишкова
Место
Тула
Прочее
шоу кондитер
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Черная пятница #ВФОРМЕ: самые выгодные предложения осени
Черная пятница #ВФОРМЕ: самые выгодные предложения осени
Действие сертификатов для переболевших ковидом продлят до года
Действие сертификатов для переболевших ковидом продлят до года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.