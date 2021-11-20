Предприниматели просят губернатора Тульской области отменить QR-коды в торговых центрах

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Тульские предприниматели начали сбор подписей для отмены доступа только по QR-коду в торговые центры на территории нашего региона. Сбор подписей арендаторов проводится, в том числе, в ТЦ «Сарафан», «Макси» и «Гостиный Двор».

По окончании сбора предприниматели планируют направить обращение губернатору Тульской области. Ниже приводим опубликованный в чате «Спроси про бизнес» текст обращения на имя Алексея Дюмина:

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Мы, предприниматели города Тулы и Тульской области, осуществляющие свою деятельность в торговых и торгово-развлекательных центрах (далее по тексту — ТЦ), обращаемся к Вам за помощью в сложившейся ситуации на территории региона.

В соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 04.11.2021 № 112 «О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62"доступ посетителей старше 18 лет в здания торговых, торгово-развлекательных центров осуществляется при условии наличия сертификата о вакцинации против COVID-19, что подтверждается QR-кодом, или сведений о перенесенном заболевании COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, что подтверждается QR-кодом, или отрицательного результата лабораторных обследований материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до дня посещения, что подтверждается QR-кодом, и осуществления его проверки представителем собственника здания на соответствие данных с документом, удостоверяющим личность посетителя.

Мы понимаем, что данная мера была установлена в связи с эпидемиологической ситуации на территории региона. Вместе с тем, считаем необходимым сообщить следующее.

После введения системы пропуска на территорию ТЦ при наличии QR-кода, значительно уменьшилось число посетителей. Доходы резко сократились. Вести предпринимательскую деятельность становится практически невозможным. Многие из нас произвели закупку товара, в том числе с использованием кредитных средств, и теперь у нас отсутствует возможность его реализовать и погасить возникшие обязательства.

Многие посетители попросту отказываются посещать ТЦ, ввиду разных факторов, перечень которых не является исчерпывающим, таких как отсутствие QR-кода, нежелания проходить систему контроля на входе, многие просто не носят с собой документы, удостоверяющие личность.

Также, в те немногочисленные моменты, когда группа людей имеет намерение попасть в ТЦ, она вынуждена создавать очередь, так как ТЦ сократили количество входных дверей, через которые можно попасть в ТЦ. В это же время сотрудник, ответственный за проверку наличия QR-кода и соответствие с документом, удостоверяющим личность, тратит определенное время на проведение такой процедуры с каждым посетителем, зачастую испытывая затруднения технического характера.

Таким образом, многие потенциальные посетители не решаются посетить ТЦ из-за визуального наличия очереди на входе. Кроме того, скопление людей на входе в ТЦ как раз в большей степени может привести к распространению заболевания, ведь многие люди переносят его бессимптомно, а в условиях ограниченного пространства вирус поражает многих. Граждане с бумажными сертификатами, которые прошли вакцинацию, но еще по срокам не получили QR-код так же не могут попасть в ТЦ, что так же отражается на числе посетителей ТЦ.

Существует проблема получения QR-кодов из-за сбоя в информационной системе. Некоторые граждане переболевшие COVID-19 в течении последних 6 месяцев не могут получить код, а следовательно, не могут посещать торговые центры.

На сегодняшний день, военнослужащие и приравненные к ним лица, так же не имеют возможности посещать ТЦ.

Кроме того, сообщаем, что на территории ТЦ и арендуемых нами помещений соблюдаются все предусмотренные законодательными актами нормы, направленные на предотвращение распространения заболевания COVID-19, и мы можем гарантировать, что так будет и впредь.

Также хотим обратить Ваше внимание, что во многие государственные и частные учреждения, организации на территории региона, вход осуществляется вход без QR-кода. Однако в них гораздо меньше пространства, и, как следствие, в них гораздо более вероятно распространение болезни, в то время как ТЦ имеет большую территорию, позволяющую соблюдать социальную дистанцию и предотвращающую распространение болезни.

Ряд субъектов Российской Федерации, в том числе и соседствующие с Тульской областью, не ввели условие о посещении ТЦ при наличии QR-кода. При этом эпидемиологическая ситуация в данных субъектах не лучше, чем в нашем регионе.

Возникновение вируса COVID-19 затруднило реализацию многих государственных инициатив по развитию предпринимательства, закрепленных в таких нормативно-правовых актах, как ФЗ от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 № 1083-р «О стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 г. и плане мероприятий по ее реализации», Постановление Правительства Тульской области от 30 октября 2013 № 602 «Об утверждении государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области» и др., однако введенная система пропуска посетителей на территорию ТЦ делает их практически невыполнимыми.

Возможность осуществлять предпринимательскую деятельность является для нас и наших семей единственной возможностью обеспечить нашу жизнь, покупать продукты питания, лекарства, оплачивать обязательства. Кроме того, мы обеспечиваем рабочие места людям, и мы несем ответственность за выплату заработной платы нашим сотрудникам, которые так же, как и мы обеспечивают свои семьи и оплачиваем обязательства. ТЦ в Тульской области обеспечивают рабочие места. В результате банкротства большинства предпринимателей малого и среднего бизнеса приведет к тому, что огромное количество людей останутся без работы. Также за нами сохранилась обязанность по оплате арендной платы ТЦ. К сожалению, введенная систем входа в ТЦ на основании QR-кода делает это почти невыполнимым, поскольку количество посетителей ТЦ несоразмерно мало и, как следствие, это не дает возможность получать прибыль от осуществляемой нами деятельности.

Собственники, сотрудники администраций ТЦ, также несут убытки, поскольку доход ТЦ напрямую зависит от посетителей ТЦ и оплаты арендных платежей предпринимателями. Многие из нас уже имеют задолженность по оплате арендных платежей, не из-за недобросовестности, а из-за отсутствия денежных средств для ее оплаты. Предусмотренные законодательные меры поддержки в виде льготных кредитов не работают, мало кто из нас смог их получить ввиду отказов кредитных организаций в их предоставлении.

Мы находимся на грани банкротства, ведь наши обязательства многократно превышают наши доходы.

На основании вышеизложенного, мы просим Вас отменить на территории города Тулы и Тульской области установленные правила доступа посетителей в ТЦ только при условии наличия сертификата о вакцинации против COVID-19, что подтверждается QR-кодом, или сведений о перенесенном заболевании COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, что подтверждается QR-кодом, или отрицательного результата лабораторных обследований материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до дня посещения, что подтверждается QR-кодом, и осуществления его проверки представителем собственника здания на соответствие данных с документом, удостоверяющим личность посетителя.