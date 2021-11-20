Фото: vk.com/rbudny
В Кондуках сняли сериал про шпионов 70-х годов
Увидеть знаменитые карьеры можно на телеканале «Россия».
Несколько дней назад на телеканале «Россия» начался показ сериала «Стенограмма судьбы». Съемки некоторых сцен проходили в тульских Кондуках.
«Стенограмма судьбы» – шпионская драма, описывающая события, произошедшие в конце 70-х годов, свидетельницей и активной участницей которых стала кремлевская стенографистка Анна Савельева.
Главную роль сыграла актриса Карина Андоленко. Для съемок в Узловском районе был выстроен целый киногородок геологов, в котором отсняли масштабные сцены.
Одну из ролей второго плана исполнил житель Узловой, подполковник юстиции в отставке Александр Шеховцов. Он предоставил в распоряжении съемочной группе собственный автомобиль УАЗ-469Б, 1978 года выпуска.
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