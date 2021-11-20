В Кондуках сняли сериал про шпионов 70-х годов

Фото: vk.com/rbudny

Увидеть знаменитые карьеры можно на телеканале «Россия».

Несколько дней назад на телеканале «Россия» начался показ сериала «Стенограмма судьбы». Съемки некоторых сцен проходили в тульских Кондуках.

«Стенограмма судьбы» – шпионская драма, описывающая события, произошедшие в конце 70-х годов, свидетельницей и активной участницей которых стала кремлевская стенографистка Анна Савельева.

Главную роль сыграла актриса Карина Андоленко. Для съемок в Узловском районе был выстроен целый киногородок геологов, в котором отсняли масштабные сцены.

Одну из ролей второго плана исполнил житель Узловой, подполковник юстиции в отставке Александр Шеховцов. Он предоставил в распоряжении съемочной группе собственный автомобиль УАЗ-469Б, 1978 года выпуска.