Фото: пресс-служба администрации Тулы
Тульских пенсионеров приглашают на бесплатные занятия северной ходьбой
Тренировки проводятся в рамках проекта «Тульское долголетие».
Северная ходьба стала одним из самых любимых видов спорта для туляков старшего поколения. По поручению Алексея Дюмина в регионе реализуется проект «Тульское долголетие».
Инструкторы проводят бесплатные занятия по северной ходьбе на следующих локациях:
Центральный парк (напротив пункта проката)
- среда – 18.00,
- четверг – 10.00,
- суббота – 10.00.
Парк «Косогорец» (у входа в парк)
- вторник – 9.00,
- четверг – 9.00,
- воскресенье – 10.00.
Казанская набережная (у башни Водяных ворот)
- вторник-четверг – 11.00.
Парк Обороны Тулы (у входа в военно-исторический комплекс «Рубеж обороны»)
- среда – 19.00,
- суббота – 10.00,
- воскресенье – 10.00 (у тренажеров).
Комсомольский парк (у сцены)
- понедельник – 18.00,
- среда – 10.00,
- пятница – 10.00.
Пролетарский парк (у сцены)
- воскресенье – 18.00,
- четверг – 18.00,
- суббота – 10.00.
Другие статьи по темам
Место