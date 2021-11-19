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Тульских пенсионеров приглашают на бесплатные занятия северной ходьбой
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульских пенсионеров приглашают на бесплатные занятия северной ходьбой

Тренировки проводятся в рамках проекта «Тульское долголетие».

Северная ходьба стала одним из самых любимых видов спорта для туляков старшего поколения. По поручению Алексея Дюмина в регионе реализуется проект «Тульское долголетие».

Инструкторы проводят бесплатные занятия по северной ходьбе на следующих локациях:

Центральный парк (напротив пункта проката)

  • среда – 18.00,
  • четверг – 10.00,
  • суббота – 10.00.

Парк «Косогорец» (у входа в парк)

  • вторник – 9.00,
  • четверг – 9.00,
  • воскресенье – 10.00.

Казанская набережная (у башни Водяных ворот)

  • вторник-четверг – 11.00.

Парк Обороны Тулы (у входа в военно-исторический комплекс «Рубеж обороны»)

  • среда – 19.00,
  • суббота – 10.00,
  • воскресенье – 10.00 (у тренажеров).

Комсомольский парк (у сцены)

  • понедельник – 18.00,
  • среда – 10.00,
  • пятница – 10.00.

Пролетарский парк (у сцены)

  • воскресенье – 18.00,
  • четверг – 18.00,
  • суббота – 10.00.
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