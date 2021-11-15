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В алексинском парке «Жалка» появился Змей Горыныч
Фото: БФ «Шаг в жизнь».

В алексинском парке «Жалка» появился Змей Горыныч

Благотворительный фонд «Шаг в жизнь» порадовал жителей райцентра новой сказочной композицией.

В алексинском парке «Жалка» продолжают появляться новые сказочные герои. В минувшие выходные завершена работа благотворительного фонда «Шаг в жизнь» по установке масштабной скульптуры трехглавого Змея Горыныча.

Это не просто новая скульптура – это конструкция, по которой детям можно лазить, прыгать, кататься и даже учиться считать. Каждая из голов Змея выражает разные эмоции, поэтому композиция выглядит очень «живой» и влюбляет в себя с первого взгляда.

А еще в парке появились Богатырский меч и Богатырская булава, до конца года в составе композиции будет установлен Богатырский щит. Отбоя от маленьких посетителей нет уже сейчас, а совсем скоро меч, булава и щит станут парковой фотозоной.

– Мы призываем алексинцев бережно относиться к проекту «Загляни в сказку», который наш фонд делает для возрождения парка «Жалка». У парка богатая история, которая, к сожалению, не сохранилась в полном объеме. Поэтому важно объяснить детям и молодежи, что обновление парка «Жалка» имеет большое значение для города, – сказала исполнительный директор фонда «Шаг в жизнь» Анфиса Чернова.

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