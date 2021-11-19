новости
новости
Регистрация
В Плавске на железной дороге погибла 15-летняя девочка
Изображение Hands off my tags! Michael Gaida

В Плавске на железной дороге погибла 15-летняя девочка

Обстоятельства ее гибели устанавливает следствие.

Как стало известно Myslo, минувшей ночью в Плавске Тульской области произошла трагедия. Под колесами поезда погибла местная 15-летняя жительница.

В настоящее время следователи выясняют, почему ребенок оказался на рельсах. Им предстоит опросить родителей и педагогов девочки, чтобы выяснить причину и все обстоятельства трагедии.

Напомним, за последние два дня это уже третья смерть на железной дороге в Тульской области. Накануне днем в Туле товарный поезд сбил 79-летнюю женщину, а 19 ноября в Новомосковске под колесами рельсового автобуса погибла 41-летняя женщина.

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:43 0
Другие статьи по темам
Событие
сбил поездпроисшествия
Место
Тульская областьПлавск
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В алексинском парке «Жалка» испортили фигуру Змея Горыныча
В алексинском парке «Жалка» испортили фигуру Змея Горыныча
Тульская делегация приняла участие в форуме «Большое Золотое кольцо»
Тульская делегация приняла участие в форуме «Большое Золотое кольцо»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.