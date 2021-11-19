В Плавске на железной дороге погибла 15-летняя девочка

Изображение Hands off my tags! Michael Gaida

Как стало известно Myslo, минувшей ночью в Плавске Тульской области произошла трагедия. Под колесами поезда погибла местная 15-летняя жительница.

В настоящее время следователи выясняют, почему ребенок оказался на рельсах. Им предстоит опросить родителей и педагогов девочки, чтобы выяснить причину и все обстоятельства трагедии.

Напомним, за последние два дня это уже третья смерть на железной дороге в Тульской области. Накануне днем в Туле товарный поезд сбил 79-летнюю женщину, а 19 ноября в Новомосковске под колесами рельсового автобуса погибла 41-летняя женщина.