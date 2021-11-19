Тульская делегация приняла участие в форуме «Большое Золотое кольцо»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

18 и 19 ноября в Ярославле на форуме «Большое Золотое кольцо» профессионалы туриндустрии обсудили развитие макротерритории, включающей девять регионов ЦФО.

В состав делегации нашего региона вошли представители комитета Тульской области по развитию туризма, регионального фонда «Агентство развития туризма Тульской области, администрации Тулы, представители бизнеса и музейного сообщества.

Задача форума — создать стратегию развития туристической инфраструктуры, которая подчеркнет уникальность каждого региона, но при этом будет интегрирована в Большое Золотое кольцо России.

Основные направления в работе форума: формирование пула инвестиционных проектов межрегионального значения, развитие исторических центров городов в логике экономики впечатлений, формирование конкурентного турпродукта с учетом ресурсов территорий, создание общей программы продвижения и цифровой экосистемы.

На форуме кросс-региональные команды сформировали план развития Большого золотого кольца до 2030 года. Представители регионов презентовали преимущества и рассказали о проблемах развития туристической инфраструктуры своих областей. Также участники обсудили мировую практику развития макротерриторий и мастер-планирования.

- Один из приоритетов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — комплексное развитие туристской инфраструктуры. По поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе создаются новые современные места отдыха, выстраивается качественная логистика и совершенствуются условия для комфортного отдыха. В рамках макротерритории Большого Золотого кольца для нас открываются новые возможности по мастер-планированию и комплексному инвестиционному развитию туристских территорий, — отметила заместитель председателя комитета Тульской области по развитию туризма Елена Мартынова.