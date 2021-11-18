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Врачи тульского перинатального центра приняли роды у пациентки после сложнейшей операции
Фото: пресс-служба Минздрава Тульской области

Врачи тульского перинатального центра приняли роды у пациентки после сложнейшей операции

Жительница Щекино благополучно родила третьего ребёнка.

Бригада врачей тульского перинатального центра провела кесарево сечение жительнице Щекино с перенесенной ранее метропластикой – операцией по удалению вросшей плаценты. Для 35-летней Анны это были третьи роды.

Несколько лет назад в ходе второй беременности у нее было выявлено опасное акушерское осложнение – врастание плаценты в стенку матки. Эта патология может привести к серьезной кровопотере в ходе родов.

Бригада акушеров-гинекологов перинатального центра выполнила реконструктивную операцию — вросшая плацента была удалена, у женщины сохранились репродуктивные функции. Раньше такое осложнение в ходе кесарева сечения становилось поводом для удаления матки.

– Реконструктивно-пластические операции проводятся в областном перинатальном центре с 2016 года. Уникальность данного случая в том, что после перенесенной в прошлую беременность операции женщина успешно выносила и родила здорового ребенка, – рассказал главврач тульского перинатального центра Олег Черепенко.

По словам счастливой мамы, первые и вторые роды тоже принимали врачи областного перинатального центра.

– Я знала об осложнениях, но сомнений или страха не испытывала — я полностью доверяла врачам. В ходе беременности регулярно посещала консультацию по месту жительства, а также консультировалась со специалистами перинатального центра, – сообщила Анна.

Тульский областной перинатальный центр оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь беременным и новорожденным Тульской области. Ежегодно здесь принимают порядка 4500 родов. Почти половина из них – пациентки с различными отклонениями.

Также специалисты центра консультируют беременных высокой группы риска из Тулы и районов области, при необходимости обращаясь за советом к специалистам федеральных медицинских центров. С открытием нового корпуса перинатального центра, возможности службы родовспоможения региона будут расширены: в новом здании будут созданы все возможности для родоразрешения женщин высокой группы риска и выхаживания даже самых сложных малышей.

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Тульская областьТула
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