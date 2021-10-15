Во всех населенных пунктах Тульской области проверят химический состав питьевой воды

В Тульской области на протяжении трех лет по поручению губернатора ведется модернизация системы водоснабжения. В 2019 – 2020 годах по программе «Чистая вода» заменено 179 км сетей, отремонтировано 15 артезианских скважин и 3 станции водоподготовки. На эти цели потрачено 371 млн рублей. Кроме этого ведутся работы по программе «Народный бюджет», а также на условиях государственно-частного партнерства.

О работах, проведенных в этом году сегодня шла речь на совещании по вопросам обеспечения качественного водоснабжения. Провел его губернатор Алексей Дюмин.

– За последние три года выделялись большие средства из регионального и федерального бюджета на повышение качества водоснабжения. Но несмотря на модернизацию объектов, строительство новых сетей и коммуникаций, вопрос качества воды в некоторых населенных пунктах Тульской области стоит достаточно остро, – подчеркнул глава региона.

– В 2021 году работы идут на 55 объектах в 22 населенных пунктах. По проекту «Чистая вода» будет заменено 43,5 км сетей, отремонтировано две артезианские скважины и 1 станция водоподготовки, общая сумма бюджета составляет в этом случае 210,6 млн рублей. Это позволит повысить надежность систем водоснабжения для 187 тыс. человек. За последние годы в муниципальную собственность переданы значимые объекты водоснабжения в мкрн Северо-Задонск в Донском, узловой, д. шилово Ефремовского района и п. Дом отдыха Велегож в Заокском районе, – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков.

Он отметил, что работа в рамках регионального проекта «Чистая вода» продолжится. В нее включены 26 объектов в тех населенных пунктах, где выявлено плохое качество воды. Ведется подготовка проектно-сметной документации на строительство 14 объектов.

Алексей Дюмин напомнил, что в августе на решение первостепенных вопросов водоснабжения было дополнительно выделено более 130 млн рублей.

Губернатор также напомнил, что во время его визита в город Алексин жители жаловались на качество водоснабжения в микрорайоне Соцгород. Было принято решение о том, что администрация совместно с Алексинским химкомбинатом предпримет необходимый комплекс мер. Глава администрации Алексина Павел Федоров сообщил, что совместно с химкомбинатом разработана и реализуется дорожная карта по улучшению качества водоснабжения.

О ходе строительства новой системы водоснабжения в селе Шилово доложила заместитель главы администрации Ефремова Светлана Давыдова. Она отметила. что не позднее 10 декабря работы будут завершены.

Министр финансов Тульской области Александр Климов сообщил, что в бюджете региона на 2022 год на реализацию проекта «Чистая вода» предусмотрено 560 млн рублей.

Глава региона подчеркнул, что большинство обращений жителей по теме водоснабжения касаются перебоев с водой, но все чаще приходят и жалобы на ее низкое качество. За счет программы «Чистая вода» эти вопросы точечно решаются. Однако многие проблемы, требующие решения, остаются за пределами программы и без понятных перспектив.

Губернатор поручил региональному министерству ЖКХ поэтапно провести детальный анализ ситуации состояния воды на всей территории Тульской области, начав с крупных населенных пунктов.

– От качества водоснабжения напрямую зависит здоровье людей, поэтому нужно проявлять активную позицию. Должна быть представлена полная картина с указанием проблем с качеством воды, необходимых мероприятий и общим расчетом средств на их проведение. Такую работу необходимо сделать до конца января 2022 года, – сказал Алексей Дюмин.