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Тульские школы получили оборудование для флорбола
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульские школы получили оборудование для флорбола

Занятия этим видом спорта вошли в программу 52 центров образования.

В Ледовом дворце Тулы руководителям 15 школ областного центра вручили оборудование для флорбола – хоккея с мячом в зале. Специализированный спортинвентарь тульские школы получили при поддержке компании «Полипласт» и Федерации хоккея Тульской области.

Комплект оборудования для флорбола состоит из пары ворот, шлемов, перчаток, налокотников, наколенников и раковин для вратарей, клюшек, мячей и манишек для полевых игроков. 

Министр спорта региона Андрей Журавлев сообщил, что за время реализации Программы развития хоккея на 2020-2022 годы, разработанной по поручению губернатора Алексея Дюмина, занятия флорболом вошли в программу 52 центров образования региона.

 – Флорбол не только подтвердил свою эффективность для подготовки юных хоккеистов, но и зарекомендовал себя  как самостоятельный вид спорта. В расписание тульских школьников вводятся дополнительные часы спортивных занятий. При этом квалификации тренерского состава региональная федерация уделяет особое внимание, – отметил министр.

 В сентябре федерация флорбола Тульской области получила официальную аккредитацию регионального Минспорта. В ближайшее время планируется провести региональные соревнования по этому виду спорта.

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Люди
Андрей Журавлев
Место
Тула
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