Тульские школы получили оборудование для флорбола

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Ледовом дворце Тулы руководителям 15 школ областного центра вручили оборудование для флорбола – хоккея с мячом в зале. Специализированный спортинвентарь тульские школы получили при поддержке компании «Полипласт» и Федерации хоккея Тульской области.

Комплект оборудования для флорбола состоит из пары ворот, шлемов, перчаток, налокотников, наколенников и раковин для вратарей, клюшек, мячей и манишек для полевых игроков.

Министр спорта региона Андрей Журавлев сообщил, что за время реализации Программы развития хоккея на 2020-2022 годы, разработанной по поручению губернатора Алексея Дюмина, занятия флорболом вошли в программу 52 центров образования региона.

– Флорбол не только подтвердил свою эффективность для подготовки юных хоккеистов, но и зарекомендовал себя как самостоятельный вид спорта. В расписание тульских школьников вводятся дополнительные часы спортивных занятий. При этом квалификации тренерского состава региональная федерация уделяет особое внимание, – отметил министр.

В сентябре федерация флорбола Тульской области получила официальную аккредитацию регионального Минспорта. В ближайшее время планируется провести региональные соревнования по этому виду спорта.