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В Тульской области за сутки подтвердились еще 267 случаев ковида
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки подтвердились еще 267 случаев ковида

Скончались 15 пациентов.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 267 случаев коронавируса, 263 человека выздоровели, 15 скончались.

Напомним, что пиковый показатель суточной заболеваемости пришелся на 7 ноября. Тогда в регионе было зарегистрировано 272 случая коронавируса. 

Всего с начала пандемии ковидом заразились 64 630 жителей региона, 56 399 вылечились, 3738 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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