Фото из архива Myslo.
В Тульской области за сутки подтвердились еще 267 случаев ковида
Скончались 15 пациентов.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 267 случаев коронавируса, 263 человека выздоровели, 15 скончались.
Напомним, что пиковый показатель суточной заболеваемости пришелся на 7 ноября. Тогда в регионе было зарегистрировано 272 случая коронавируса.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 64 630 жителей региона, 56 399 вылечились, 3738 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 12:47, 69 2712 -10
вчера, в 12:10, 38 1451 -3
15 ноября, в 17:04, 68 2491 -4
15 ноября, в 16:20, 133 6939 -25
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