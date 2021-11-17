В Тульской области за сутки подтвердились еще 267 случаев ковида

Фото из архива Myslo.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 267 случаев коронавируса, 263 человека выздоровели, 15 скончались.

Напомним, что пиковый показатель суточной заболеваемости пришелся на 7 ноября. Тогда в регионе было зарегистрировано 272 случая коронавируса.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 64 630 жителей региона, 56 399 вылечились, 3738 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: