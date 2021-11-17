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Не пустили в бар без QR-кода: пьяный туляк устроил дебош и напал на полицейского

Не пустили в бар без QR-кода: пьяный туляк устроил дебош и напал на полицейского

Агрессивного мужчину забрали в отдел полиции.

Следственный комитет РФ по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего туляка. Он обвиняется в ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, ночью 15 ноября пьяный мужчина попытался зайти в бар на ул. М.Горького. Но его не пустили, так как он не показал на входе QR-код. Туляк разозлился и стал агрессивно себя вести. На место вызвали полицейских.

- Правоохранители попытались пресечь противоправные действия злоумышленника, однако последний нанес удар головой в лицо участковому уполномоченному отдела полиции, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает максимальное наказания в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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